Великобритания пригрозила России новыми санкциями

"Мы будем обсуждать с нашими партнерами, какие шаги предпринять лучше всего", — сказала Пирс.

Она добавила, что помимо Британии 28 стран и НАТО выслали российских дипломатов после происшествия в Солсбери.

ФРГ, США и Вместе с тем Франция Канада сделали совместное заявление, которое распространила пресс-служба правительства Германии.

Они согласились с выводами Лондона, что подозреваемые по делу Скрипалей являются сотрудниками ГРУ. Страны заявили, что провели «масштабную коллективную высылку тайных агентов разведки» и тем самым пресекли их деятельность. Кроме того, в заявлении отмечается, что операция по отравлению россиян «с большой вероятностью была санкционирована на высоком правительственном уровне».

"Настоящие имена подозреваемых неизвестны"

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя , в свою очередь, заявил, что Москва не услышала на заседании Совбеза ничего убедительного, проливающего свет на запутанный инцидент со Скрипалями.

"В сегодняшних выступлениях мы услышали все тот же набор лжи о якобы двойных агентах как законной цели убийства для российских спецслужб, об их тренировках по использованию химических отравляющих веществ, о разработке в России боевых отравляющих веществ, о кибератаках, попытках госпереворота в Македонии и много еще чего. Я не буду перечислять весь этот бездоказательный лживый коктейль", — сказал дипломат.

При этом Небензя заявил, что Лондон не собирается доводить до конца расследование дела Скрипалей.

Постпред пояснил коллегам в Совбезе, что «в России очень популярна шутка про „неуловимого Джо“.

»Неуловимый он не потому, что его не могут поймать, а потому, что он никому не нужен и никто не собирается его искать. У меня складывается стойкое ощущение, что нам представители двух таких «неуловимых Джо», которые якобы действовали по указке из Москвы", — заявил Небензя.

Он отметил, что очередной акт спектакля в Совбезе столь же надуман и притянут за уши, как и предыдущие.

"Наши британские коллеги заняли очень удобную позицию: приговор вынесен, виновные — Россия — объявлены. Настоящие имена подозреваемых неизвестны. Зато якобы известно, что они сотрудники ГРУ. Как это можно определить без имен — для нас большая загадка", — сказал российский постпред.

Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.