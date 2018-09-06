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Великобритания пригрозила России новыми санкциями
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Великобритания пригрозила России новыми санкциями 

РИА Новости + ещё 29 32 минуты назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Лондон рассмотрит вопрос расширения санкций против Москвы в связи с новой информацией по делу об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом заявила постпред Британии при ООН Карен Пирс.
"Мы будем обсуждать с нашими партнерами, какие шаги предпринять лучше всего", — сказала Пирс.
Она добавила, что помимо Британии 28 стран и НАТО выслали российских дипломатов после происшествия в Солсбери.
Вместе с тем Франция, ФРГ, США и Канада сделали совместное заявление, которое распространила пресс-служба правительства Германии.
Они согласились с выводами Лондона, что подозреваемые по делу Скрипалей являются сотрудниками ГРУ. Страны заявили, что провели «масштабную коллективную высылку тайных агентов разведки» и тем самым пресекли их деятельность. Кроме того, в заявлении отмечается, что операция по отравлению россиян «с большой вероятностью была санкционирована на высоком правительственном уровне».
"Настоящие имена подозреваемых неизвестны"
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что Москва не услышала на заседании Совбеза ничего убедительного, проливающего свет на запутанный инцидент со Скрипалями.
"В сегодняшних выступлениях мы услышали все тот же набор лжи о якобы двойных агентах как законной цели убийства для российских спецслужб, об их тренировках по использованию химических отравляющих веществ, о разработке в России боевых отравляющих веществ, о кибератаках, попытках госпереворота в Македонии и много еще чего. Я не буду перечислять весь этот бездоказательный лживый коктейль", — сказал дипломат.
При этом Небензя заявил, что Лондон не собирается доводить до конца расследование дела Скрипалей.
Постпред пояснил коллегам в Совбезе, что «в России очень популярна шутка про „неуловимого Джо“.
»Неуловимый он не потому, что его не могут поймать, а потому, что он никому не нужен и никто не собирается его искать. У меня складывается стойкое ощущение, что нам представители двух таких «неуловимых Джо», которые якобы действовали по указке из Москвы", — заявил Небензя.
Он отметил, что очередной акт спектакля в Совбезе столь же надуман и притянут за уши, как и предыдущие.
"Наши британские коллеги заняли очень удобную позицию: приговор вынесен, виновные — Россия — объявлены. Настоящие имена подозреваемых неизвестны. Зато якобы известно, что они сотрудники ГРУ. Как это можно определить без имен — для нас большая загадка", — сказал российский постпред.
Дело Скрипалей
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух «подозреваемых в отравлении Скрипалей», утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России «ничего не говорят» и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.
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