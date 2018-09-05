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В МИД сравнили танцы Захаровой и Мэй
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В МИД сравнили танцы Захаровой и Мэй 

РИА Новости + ещё 9 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел России предложило подписчикам официального аккаунта ведомства в инстаграме сравнить танцы представителя МИД Марии Захаровой и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Дипломаты опубликовали видео, на котором женщины отплясывают под звуки "Калинки".
"Чей танцевальный стиль в международных отношениях ближе вам?", — говорится в описании к ролику.
В мае Захарова пообещала устроить на приеме саммита Россия-АСЕАН русские народные танцы и сплясала перед гостями "Калинку". Глава МИД Сергей Лавров позже признался, что остался доволен выступлением Захаровой.
Спустя несколько месяцев пользователи Сети обратили внимание на еще один танец: Тереза Мэй во время визита в ЮАР выступила перед учениками средней школы, что вызвало насмешки интернет-аудитории, сравнившей неловкие движения британского премьера с роботом.
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