В МИД сравнили танцы Захаровой и Мэй

Дипломаты опубликовали видео, на котором женщины отплясывают под звуки "Калинки".

Публикация от МИД России / Russia's MFA (@mid.rus) 5 Сен 2018 в 2:15 PDT "Чей танцевальный стиль в международных отношениях ближе вам?", — говорится в описании к ролику.

В мае Захарова пообещала устроить на приеме саммита Россия-АСЕАН русские народные танцы и сплясала перед гостями "Калинку". Глава МИД Сергей Лавров позже признался, что остался доволен выступлением Захаровой.

Спустя несколько месяцев пользователи Сети обратили внимание на еще один танец: Тереза Мэй во время визита в ЮАР выступила перед учениками средней школы, что вызвало насмешки интернет-аудитории, сравнившей неловкие движения британского премьера с роботом.