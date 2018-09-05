В МИД выразили обеспокоенность из-за учений НАТО у границ РФ

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, «намеченная на осень серия крупных учений стран Североатлантического альянса вблизи российских границ» вызывает озабоченность.

"Уже давно не секрет, что США и НАТО планируют несколько стратегических и оперативно-тактических маневров с задействованием существенных сил и средств. В ходе них будут отрабатываться одновременные наступательные действия у границ Российской Федерации", — говорится в комментарии дипломата.

По мнению Захаровой, планы натовских стратегов, их масштаб и характер намеченных мероприятий «все более напоминают худшие времена „холодной войны“.

Представитель МИД отметила, что Москва будет и далее внимательно отслеживать действия Вашингтона и его партнеров по НАТО. „Оставляем за собой право на реагирование“, — подчеркнула она.