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В МИД выразили обеспокоенность из-за учений НАТО у границ РФ
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В МИД выразили обеспокоенность из-за учений НАТО у границ РФ 

Российская Газета + ещё 10 5 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Характер предстоящих военных учений НАТО близ границ России напоминает худшие времена «холодной войны». Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ.
По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, «намеченная на осень серия крупных учений стран Североатлантического альянса вблизи российских границ» вызывает озабоченность.
"Уже давно не секрет, что США и НАТО планируют несколько стратегических и оперативно-тактических маневров с задействованием существенных сил и средств. В ходе них будут отрабатываться одновременные наступательные действия у границ Российской Федерации", — говорится в комментарии дипломата.
По мнению Захаровой, планы натовских стратегов, их масштаб и характер намеченных мероприятий «все более напоминают худшие времена „холодной войны“.
Представитель МИД отметила, что Москва будет и далее внимательно отслеживать действия Вашингтона и его партнеров по НАТО. „Оставляем за собой право на реагирование“, — подчеркнула она.
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