Делегация США в Крыму обвинила Киев в нарушении прав человека

Действия Киева по Крыму нарушают права человека, заявила делегация из США

Представитель находящейся с визитом в Крыму американской делегации общественных деятелей Сильвия Демарест заявила, что действия украинских властей в отношении присоединившегося к России Крыма — нарушение прав человека.

Делегация из США в составе четырех человек находится в Крыму с трехдневным визитом. В ее составе представители американской организации "Центр гражданских инициатив". В первый день делегация посетила детский дом в Симферополе , где заложила аллею дружбы, и встретилась с главой крымского парламента и депутатами.

"Факты нарушения прав человека в Крыму были. Мы о них в курсе. Они (власти Украины) перестали давать воду, они отключили электричество. Разве это не факты нарушения прав человека?" — сказала Демарест РИА Новости.

Власти Украины после воссоединения Крыма с Россией организовали несколько блокад полуострова, в том числе водную, перекрыв Северо-Крымский канал, продовольственную, транспортную и энергетическую.