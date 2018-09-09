В России появился самый молодой губернатор

За него проголосовали 14 депутатов из 18, сообщил председатель счетной комиссии Игорь Герелишин. На пост губернатора также претендовали депутат окружного парламента Александр Голубенко и руководитель региональной дирекции транспорта Виталий Лагутин. Нового главу региона выбирали тайным голосованием.

Артюхов работает в аппарате губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа с 2010 года. В качестве помощника Кобылкина он занимался экономическими вопросами и инвестициями. В начале 2016 года был назначен заместителем главы региона.

До этого самым молодым главой региона был губернатор Калининградской области Антон Алиханов , которому сейчас 31 год. На момент назначения врио руководителя области в сентябре 2016 года ему было 30 лет.

В единый день голосования 9 сентября в 80 регионах страны проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. За голосованием следят более 120 тысяч наблюдателей.