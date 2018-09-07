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Заявления британского посла назвали фальшивкой
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Посольство России обратилось к Великобритании с просьбой обеспечить доступ к делу Скрипалей 

RT на русском + ещё 150 7 сентября 2018
Фото: Reuters
В посольстве России в Великобритании обратились к Лондону с просьбой обеспечить российским следователям доступ к материалам дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
В дипмиссии также обратили внимание на заявление посла Великобритании в России Лори Бристоу, который заявил о 37 «вымышленных версиях» по делу об отравлении в Солсбери.
«Эти утверждения сами по себе являются фальшивкой. Как мы уже заявляли ранее, у России нет и не может быть официальной версии произошедшего в Солсбери по той простой причине, что мы не имеем доступа к каким-либо сведениям, на которых такая версия могла бы быть основана», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, лучшим способом положить конец спекуляциям является обеспечение российским специалистам доступа к материалам дела для того, чтобы на основе имеющихся данных составить представление о произошедшем в Британии и оказать содействие следствию.
5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери.
По данным властей страны, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал публикацию Королевской прокурорской службой Великобритании имён россиян, подозреваемых в, как предполагается, попытке убийства Скрипалей.
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