Минск демонстрирует свою независимость от Москвы

Rzeczpospolita (Польша): Белоруссия добивается расположения НАТО

Rzeczpospolita (Польша) считает, что это — сигнал о том, что Минск якобы договорился с Минске прошли двусторонние переговоры о «перспективах военного сотрудничества с Польшей ».считает, что это — сигнал о том, что Минск якобы договорился с Варшавой и остается независимым. С началом войны в Донбассе и после российской аннексии Крыма Белоруссия активизирует контакты с НАТО . В 2015 году Лукашенко заблокировал проект размещения российской авиабазы в Белоруссии.

Во вторник белорусское министерство обороны опубликовало неожиданное сообщение о двусторонних межведомственных переговорах на тему «перспектив военного сотрудничества с Польшей». Из этого текста следует, что в Бресте в течение двух дней шли консультации с делегацией польского оборонного ведомства, которую возглавлял директор департамента военных иностранных дел полковник Томаш Ковалик (Tomasz Kowalik). О деталях завершившихся в среду переговоров белорусы не сообщают.

Польская сторона подтверждает факт встречи Ковалика с представителями белорусской армии, однако, официального заявления о том, какие темы обсуждались в Бресте, нам получить не удалось. По нашей информации, мероприятие в Белоруссии носило плановый характер: Польша проводит такие совещания со всеми странами, с которыми она поддерживает дипломатические контакты.

«К таким переговорам не привлекают только Россию», — сообщил нам высокопоставленный представитель польского правительства.

Это только переговоры

В ходе встречи поднималась, в частности, тема обмена наблюдателями, направляемыми на военные учения, а также затрагивались исторические вопросы. «О военном сотрудничестве речи не идет», — подчеркивает политик. Переговоры в Бресте не были также первым шагом, например, к подготовке визита министра или заместителя министра обороны Польши в Белоруссию.

Распространение информации о последнем визите поляков — это, как полагает наш собеседник, элемент игры Минска.

«Сигнал о том, что тот якобы договорился с Варшавой, призван показать, что Белоруссия остается независимой», — говорит он.

Сотрудница Польского института международных дел (PISM) Анна Дынер (Anna Dyner) отмечает, что это не первая встреча на уровне представителей министерств обороны: предыдущая состоялась в июле 2017 года.

«Это элемент польской политики в отношении соседей. Обнародовав сообщение о мероприятии, белорусская сторона хотела подчеркнуть свою независимость от России. С 2017 года, когда прошли учения «Запад», Минск старается завязать сотрудничество с членами НАТО, такие контакты он считает гарантией безопасности. Речь пока идет, однако, о встречах на низшем уровне. Сотрудничество развивается также в областях, обозначенных Венским документом. Это, например, присутствие наблюдателей на учениях», — объясняет Дынер.

«Белорусы приглашают натовских экспертов на семинары, а альянс принимает на учениях белорусских журналистов. Минск в последний год активно стремится к такому взаимодействию», — подчеркивает представитель НАТО.

Он добавляет, что белорусские военные проявляют интерес, например, к стандартам альянса в организации миротворческих миссий.

Слишком близко от России

Сложно представить себе, однако тесное сотрудничество с государством, которое выступает ближайшим военным союзником России. Белоруссия практически каждый год совместно с российской армией проводит учения «Запад» неподалеку от польской границы.

Минские аналитики обращают внимание, что когда началась война в Донбассе, а Россия аннексировала Крым, белорусское руководство начало постепенно активизировать контакты с НАТО.

«Лукашенко не хочет, чтобы Минск втянули в конфликт между Россией и Западом. Встреча с польской делегацией без его согласия состояться не могла. Не исключено, что он решит пойти дальше и предложит полякам провести какие-нибудь совместные маневры. Под действием российской пропаганды в белорусском обществе усиливаются мобилизационные настроения, ситуация становится все более напряженной. В Минске приняли политическое решение начать сотрудничество с Польшей и показать, что по ту сторону границы врагов у нас нет», — рассказывает «Жечпосполита» ведущий белорусский военный аналитик Александр Алесин.

В московских СМИ продолжает звучать тема размещения в Белоруссии российской авиабазы, хотя президент Александр Лукашенко заблокировал этот проект еще в 2015 году.

«Встреча в Бресте была нужна, в частности, для того, чтобы ответить на давление россиян: Белоруссия не видит угроз, так что в иностранных базах она не нуждается», — добавляет эксперт.

Судя по всему, в Минске понимают, что от постоянного военного присутствия России белорусов может спасти только взаимодействие с НАТО.