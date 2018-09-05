Почему экипаж «Поморья» не может вернуться из США

В МИД РФ рассказали, почему экипаж судна «Поморье» не может вернуться из США

Члены экипажа российского судна не могут вернуться из Нового Орлеана Россию в связи с отсутствием виз у сменной команды.

Экипаж судна «Поморье» не может вернуться из Нового Орлеана в США обратно в Россию в связи с тем, что у сменного экипажа отсутствуют визы. Российский МИД направил ноту в американское посольство в Москве по данному вопросу. Об этом рассказал генконсул в Хьюстоне Александр Писарев

По его словам, теплоход «Поморье» находится в порту Нового Орлеана под арестом с мая нынешнего года из-за невыплаты компанией-судовладельцем (ОАО «Мурманское морское пароходство») имеющейся задолженности.

«К августу у 17 человек экипажа закончились контракты и они хотят вернуться домой», — пояснил дипломат.

Писарев отметил, что судовладелец подготовил сменный экипаж, теперь вопрос заключается в том, чтобы получить для него американские визы.

«МИД России 17 августа официально попросил посольство США ускорить оформление виз сменному экипажу, однако они до сих пор не выданы», — добавил генконсул.