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Почему экипаж «Поморья» не может вернуться из США
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В МИД РФ рассказали, почему экипаж судна «Поморье» не может вернуться из США 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: Peter Giovannini, Globallookpress
Члены экипажа российского судна не могут вернуться из Нового Орлеана в Россию в связи с отсутствием виз у сменной команды.
Экипаж судна «Поморье» не может вернуться из Нового Орлеана в США обратно в Россию в связи с тем, что у сменного экипажа отсутствуют визы. Российский МИД направил ноту в американское посольство в Москве по данному вопросу. Об этом рассказал генконсул в Хьюстоне Александр Писарев.
По его словам, теплоход «Поморье» находится в порту Нового Орлеана под арестом с мая нынешнего года из-за невыплаты компанией-судовладельцем (ОАО «Мурманское морское пароходство») имеющейся задолженности.
«К августу у 17 человек экипажа закончились контракты и они хотят вернуться домой», — пояснил дипломат.
Писарев отметил, что судовладелец подготовил сменный экипаж, теперь вопрос заключается в том, чтобы получить для него американские визы.
«МИД России 17 августа официально попросил посольство США ускорить оформление виз сменному экипажу, однако они до сих пор не выданы», — добавил генконсул.
Писарев рассказал РИА Новости, что генконсульство постоянно поддерживает связь с капитанов судна, оказывая всевозможное содействие, а в Москве к решению проблемы подключен и Минтранс РФ.
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