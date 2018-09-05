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Стало известно, что «вскружило голову» Порошенко
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Стало известно, что «вскружило голову» Порошенко 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Киев наращивает вооружение на линии соприкосновения в Донбассе из-за постоянных подтверждений, что Украина будет в НАТО. Об этом стало известно РИА Новости.
По его словам, данные заявления буквально «вскружили голову» президенту Украины Петру Порошенко. Помимо этого, Лавров провел тонкую грань сходства этой ситуации с событиями 2008 года, когда президент Грузии Михаил Саакашвили вообразил, что «ему все дозволено, и напал на своих граждан».
Глава министерства иностранных дел подчеркнул, что подобноерешение стало результатом нарастающей конфронтации между Россией и Соединенными Штатами. Он напомнил, что в то время Вашингтон имел инициативу продвижения НАТО к российским границам.
«США, Великобритания, Канада, Франция, Германия размещают свои батальоны вПрибалтике ив других странах, которые граничат сбывшим Советским Союзом. Также они продвигают инициативы включать вНАТО Грузию иУкраину… им дали формальное приглашение», — цитирует агентство слова Лаврова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Как считает глава внешнеполитического ведомства, пошаговые действия приводят к росту риска в том числе военных конфронтаций, что неприемлемо для России, о чем американские партнеры были предупреждены.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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