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РФ назвала виновных в госперевороте на Украине
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Россия назвала виновных в госперевороте на Украине 

Парламентская газета + ещё 4 2 часа назад
Фото: FLICKR.COM/MAC_IVAN
Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале возложил на западных партнеров ответственность за государственный переворот на Украине в 2014 году.
Дипломат подчеркнул, что Запад, обвиняя в произошедшем РФ и вводя из-за этого санкции, ведет себя нечестно и неприлично.
«Наши западные партнеры нам это (госпереворот на Украине — прим. ред.) вменяют в вину. Я исхожу из того, что они поступают нечестно, потому что вина как раз лежит на них», — сказал он.
«Они с таким трудом заставили оппозицию и нас уговорили убедить Януковича подписать соглашение 20 февраля 2014 года, они это соглашение подписали как гаранты, а наутро сказали — «Янукович уехал в Харьков, извините». Так дела не ведут. И срывать зло на нас за то, что они оказались либо не способны, либо заранее готовили такой сценарий, и обкладывать нас санкциями — не очень прилично», — заявил Лавров.
Президент России Владимир Путин в фильме «Миропорядок 2018» рассказал, что европейские страны и США поддержали госпереворот на Украины, хотя члены ЕС выступали гарантами мирного урегулирования конфликта между официальным Киевом и оппозицией.
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