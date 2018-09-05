РФ назвала виновных в госперевороте на Украине

Россия назвала виновных в госперевороте на Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале возложил на западных партнеров ответственность за государственный переворот на Украине в 2014 году.

Дипломат подчеркнул, что Запад, обвиняя в произошедшем РФ и вводя из-за этого санкции, ведет себя нечестно и неприлично.

«Наши западные партнеры нам это (госпереворот на Украине — прим. ред.) вменяют в вину. Я исхожу из того, что они поступают нечестно, потому что вина как раз лежит на них», — сказал он.

«Они с таким трудом заставили оппозицию и нас уговорили убедить Януковича подписать соглашение 20 февраля 2014 года, они это соглашение подписали как гаранты, а наутро сказали — «Янукович уехал в Харьков, извините». Так дела не ведут. И срывать зло на нас за то, что они оказались либо не способны, либо заранее готовили такой сценарий, и обкладывать нас санкциями — не очень прилично», — заявил Лавров.