Ещё
Москва обвинила Вашингтон в поставках оружия на Украину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва обвинила Вашингтон в поставках оружия на Украину 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» обвинил Соединенные Штаты в поставках на Украину вооружения и боеприпасов.
«Постоянное подтверждение устами натовцев, что украинцы будут в НАТО, вскружило голову партии войны в Киеве, в том числе и президенту Порошенко, и эти люди сейчас наращивают вооружения на линии соприкосновения в Донбассе», — передает ТАСС слова Лаврова.
«Американцы совсем недавно — снова прошла информация — направляют туда и боеприпасы, и вооружения, в том числе не только легкое стрелковое оружие, и там уже достаточно большое количество инструкторов из Соединенных Штатов, из Канады, из других западных стран», — сообщил российский министр.
Лавров также напомнил, «что и в Южной Осетии по ту сторону соприкосновения — на собственно грузинской территории — работали американские инструкторы».
Глава МИД России подчеркнул, что политика Вашингтона по отношению к Киеву повышает риск военной конфронтации, что «абсолютно неприемлемо» для России, «и об этом американские партнеры многократно были предупреждены».
Накануне в Раде рассказали, что придумали способ, который позволит Украине распоряжаться американским оружием по своему усмотрению.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Поклонская назвала имя убийц Захарченко Украина возбудила дела против посетивших Крым немецких депутатов В Кремле рассказали о жестких переговорах Путина и Порошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко убил Чебурашка1015
Названа причина гибели звезды на яхте миллиардера56
В России признали морское господство США39
В Лондоне произошла новая атака ядом194
Телохранитель Захарченко высказался о своем «побеге»
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение