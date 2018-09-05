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Путину пообещали «острый разговор»
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Макей спрогнозировал «острые» переговоры с Россией по проблемным вопросам 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 31 минуту назад
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей выразил мнение, что запланированные на 21 сентября переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко с участием правительств двух стран будут, может быть, острыми.
По словам Макея, «это будет, может быть, острый, но очень конструктивный разговор, который позволит нам (России и Белоруссии –прим. ВЗГЛЯД) решить проблемные вопросы», передает ТАСС.
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Глава МИД Белоруссии призвал не придавать большого значения «инсайдерским» вбросам в интернете, которые появляются в последнее время по белорусской тематике и ее отношениям с Россией.
Макей выразил мнение, что на предстоящей встрече будут «приняты конкретные решения, которые устранят те разногласия, которые имеются на сегодняшний день, как минимум на ближайшую перспективу».
Ранее в Кремле сообщили, что встреча президентов России и Белоруссии состоится 21 сентября. При этом во вторник в Кремле объявили, что Путин решил совершить поездку в белорусский Могилев. Между тем, о планах встречи Путина и Лукашенко в Могилеве в Кремле не сообщали.
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