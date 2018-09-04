Глава МИД Белоруссии: переговоры Лукашенко и Путина будут острыми, но конструктивными

"Я доложил о тех наработках, которые есть, о тех разногласиях, которые еще имеются, — сказал министр. — Президент поставил задачу подготовить действительно обстоятельный, содержательный разговор с российской стороной". «Это будет, может быть, острый, но очень конструктивный разговор, который позволит нам решить проблемные вопросы», -добавил он.

Макей считает, что на этой встрече будут «приняты конкретные решения, которые устранят те разногласия, которые имеются на сегодняшний день, как минимум на ближайшую перспективу».

Министр также призвал не придавать большого значения «инсайдерским» вбросам в интернете, которые появляются в последнее время по белорусской тематике и ее отношениям с Россией. «Думаю, что подобного рода вбросы делают не сторонники, а противники белорусско-российского сотрудничества. И если посмотреть на содержание отдельных опусов, то там явно сквозит антибелорусская истерия и откровенная нелюбовь к Беларуси», — отметил он.

Ранее в телефонном разговоре Лукашенко и Путин предварительно договорились встретиться 21 сентября. Запланировано участие во встрече премьеров и вице-премьеров, курирующих ТЭК.