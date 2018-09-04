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Белоруссия рассчитывает заключить с ЕС соглашение о приоритетах партнерства
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Белоруссия рассчитывает заключить с ЕС соглашение о приоритетах партнерства 

ТАСС 46 минут назад
МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает на подписание с Евросоюзом соглашения о приоритетах партнерства, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"Я думаю, что нам удастся выйти [на подписание соглашения] в итоге", — отметил глава МИД во вторник в интервью телеканалу «Беларусь 1».
"Когда мы работали на начальной стадии над этим документом, мы видели, что некоторые государства пытались вставить некоторые пассажи то ли с тематикой прав человека, то ли с политической подоплекой", — сказал Макей. «Конечно, для нас это было неприемлемо», — добавил он.
По словам главы внешнеполитического ведомства, «Европейский союз сегодня не предпринимает по отношению к Беларуси каких-то дискриминационных мер». «Он (ЕС) проводит такую же политику, как и в отношении других аналогичных стран, за исключением тех, с кем он имеет какие-то преференциальные соглашения», — сказал Макей. Тем не менее, продолжил он, «не все так положительно». «Мы все-таки чувствуем определенные нюансы, связанные с политической сферой, когда мы говорим о том, что нам надо развивать торгово-экономическое взаимодействие», — пояснил министр.
В связи с этим, как заявил Макей, президентом страны в отношениях с ЕС поставлена задача исходить в первую очередь из национальных интересов. «Конечно, если Евросоюз готов сделать какие-то подвижки в тех или иных сферах, то и мы готовы сделать соответствующие шаги навстречу. Но мы ни в коей мере не будем поступаться принципами и не будем идти на поводу отдельных стран, которые пытаются оказать давление на Беларусь», — отметил глава МИД Белоруссии.
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