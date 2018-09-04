Ещё
Президент Грузии назвал историческим визит главы МИД Японии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Грузии назвал историческим визит главы МИД Японии 

ИА Синьхуа 59 минут назад
Тбилиси, 4 сентября /Синьхуа/ — Визит главы МИД Японии Таро Коно в Грузию является историческим событием, заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня на встрече с главой МИД Японии.
По его словам, визит еще больше углубит существующие между странами дружеские отношения. «Визит главы МИД Японии подтверждает значительную поддержку Грузии со стороны Японии на высоком уровне», — подчеркнул президент Грузии.
Как сообщает пресс-служба администрации главы государства, правительство Японии по каналам Агентства международного сотрудничества Японии выделит Грузии льготный кредит, который пойдет на строительство одного из сложнейших участков скоростной автомагистрали Восток-Запад в Западной Грузии.
После установления дипломатических отношений 3 августа 1992 года между двумя странами, это первый визит японского чиновника столь высокого ранга в Грузию. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: Высокопоставленные представители РФ, Турции и Ирана обсудят сирийское урегулирование в Женеве на следующей неделе Премьер-министр Армении встретился с генеральным секретарем ОБСЕ В Пекине прошел круглый стол, посвященный 27-летней годовщине независимости Республики Узбекистан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко убил Чебурашка196
В Лондоне произошла новая атака ядом76
Россия разнесла ЕС, Прилепин назвал убийц Захарченко и другие события дня10
Россия бомбит Идлиб891
Найден виновник ЧП на МКС374
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Азия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение