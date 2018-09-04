Президент Грузии назвал историческим визит главы МИД Японии

По его словам, визит еще больше углубит существующие между странами дружеские отношения. «Визит главы МИД Японии подтверждает значительную поддержку Грузии со стороны Японии на высоком уровне», — подчеркнул президент Грузии.

Как сообщает пресс-служба администрации главы государства, правительство Японии по каналам Агентства международного сотрудничества Японии выделит Грузии льготный кредит, который пойдет на строительство одного из сложнейших участков скоростной автомагистрали Восток-Запад в Западной Грузии.

После установления дипломатических отношений 3 августа 1992 года между двумя странами, это первый визит японского чиновника столь высокого ранга в Грузию. —0—