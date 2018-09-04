Президент Грузии назвал историческим визит главы МИД Японии 

Тбилиси, 4 сентября /Синьхуа/ — Визит главы МИД Японии Таро Коно в Грузию является историческим событием, заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня на встрече с главой МИД Японии.
По его словам, визит еще больше углубит существующие между странами дружеские отношения. «Визит главы МИД Японии подтверждает значительную поддержку Грузии со стороны Японии на высоком уровне», — подчеркнул президент Грузии.
Как сообщает пресс-служба администрации главы государства, правительство Японии по каналам Агентства международного сотрудничества Японии выделит Грузии льготный кредит, который пойдет на строительство одного из сложнейших участков скоростной автомагистрали Восток-Запад в Западной Грузии.
После установления дипломатических отношений 3 августа 1992 года между двумя странами, это первый визит японского чиновника столь высокого ранга в Грузию. —0—