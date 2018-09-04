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Источник: Абхазия и Сирия заключили договор о дружбе и сотрудничестве
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Источник: Абхазия и Сирия заключили договор о дружбе и сотрудничестве 

ТАСС + ещё 1 12 минут назад
ТАСС, 4 сентября. Абхазия и Сирия заключили договор о дружбе и сотрудничестве. Подпись под документом во вторник в Дамаске поставили президенты двух стран Рауль Хаджимба и Башар Асад. Об этом сообщил ТАСС источник в абхазской делегации.
Делегация Абхазии во главе с президентом прибыла во вторник утром в Дамаск с первым официальным визитом.
"По итогам переговоров, состоявшихся сегодня в Дамаске, президенты Хаджимба и Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами", — сказал собеседник агентства.
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 29 мая 2018 года и установила с ними дипломатические отношения. В июле в рамках официального визита в Дамаск президенты Сирии и Южной Осетии Башар Асад и Анатолий Бибилов подписали договор о дружбе и сотрудничестве.
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