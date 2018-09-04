Источник: Абхазия и Сирия заключили договор о дружбе и сотрудничестве

Делегация Абхазии во главе с президентом прибыла во вторник утром в Дамаск с первым официальным визитом.

"По итогам переговоров, состоявшихся сегодня в Дамаске, президенты Хаджимба и Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами", — сказал собеседник агентства.