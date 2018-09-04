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Асад и глава Абхазии подписали договор о дружбе и сотрудничестве
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Асад и глава Абхазии подписали договор о дружбе и сотрудничестве 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад и глава Абхазии Рауль Хаджимба подписали в Дамаске договор о дружбе и сотрудничестве, сообщает пресс-служба сирийского президента.
"Президенты Асад и Хаджимба провели расширенные переговоры, в ходе которых было подтверждено, что этот визит представляет основу для развития двусторонних отношений, отвечающих интересам двух стран и дружеских народов… В конце переговоров они подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Сирийской Арабской Республикой и Республикой Абхазия", — пишет пресс-служба.
Ранее источник в сирийской службе безопасности сообщил РИА Новости, что Хаджимба прибыл с официальным визитом в Дамаск. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем встретил его в международном аэропорту Дамаска,
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