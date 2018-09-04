Асад и глава Абхазии подписали договор о дружбе и сотрудничестве

"Президенты Асад и Хаджимба провели расширенные переговоры, в ходе которых было подтверждено, что этот визит представляет основу для развития двусторонних отношений, отвечающих интересам двух стран и дружеских народов… В конце переговоров они подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Сирийской Арабской Республикой и Республикой Абхазия", — пишет пресс-служба.