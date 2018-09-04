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Украина забыла наказать Россию
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Украина забыла наказать Россию 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский санкционный список включает в себя гораздо меньше российских компаний и физлиц, чем должен был. Об этом в своем блоге на сайте газеты «Украинская правда» написала депутат Верховной рады Светлана Залищук.
В своем посте Залищук напоминает, что за 2018 год украинский список, предусмотренный законом «О санкциях», должен был пополниться дважды: в апреле, когда очередные ограничения против России ввел американский Минфин, и в июле, после введения санкций Евросоюза в отношении российских компаний-строителей Крымского моста.
Оба раза о необходимости внесения фигурантов западных санкций в свой список говорил президент Украины Петр Порошенко. В первый раз он обращался к Совету по национальной безопасности и обороне (СНБО), во второй — к МИДу. Однако в итоге в украинском списке оказалось на 40 фигурантов меньше, чем должно было. Среди них есть как юридические, так и физические лица, например, бизнесмен Аркадий Ротенберг и его компания «Минудобрения».
«Статья 5 Закона Украины "О санкциях" четко говорит, что предложения по санкциям, как и окончательное решение — зона ответственности СНБО», — написала Залищук.
По ее словам, обращение в СНБО не принесло результата. И только в правительстве Украины предложили внести в санкционный список 19 компаний, строивших Крымский мост. Однако, отмечает депутат, даже этого будет недостаточно, и придется решать вопрос еще с 20 фигурантами.
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