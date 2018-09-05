Памфилова предупредила о провокациях перед выборами

Памфилова предупредила о возможных провокациях в преддверии выборов

Она заверила, что и в ходе нынешних выборов Центризбирком намерен "жестко реагировать и на возможные попытки вмешательства со стороны представителей исполнительной власти". Вместе с тем, глава ведомства обратила внимание и на возможность провокаций.

"Вот в Екатеринбурге совсем недавно была такая провокация, когда на домашние адреса председателей участковых избирательных комиссий города стали поступать письма — на бланке, за моей подписью… Кстати, текст очень хороший, я бы подписалась, прекрасный текст. Но дело не в тексте, дело в том, что это фальшивка", — заявила Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она подчеркнула, что сам факт подделки документа государственного ведомства — "очень опасно и очень серьезно".

"Это недопустимо. Конечно, мы сейчас все данные передадим в правоохранительные органы, пусть все-таки разберутся с этим делом, потому что это опасная тенденция", — полагает председатель ЦИК.

Памфилова не исключила возможности других провокаций в день выборов.