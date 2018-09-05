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Памфилова предупредила о провокациях перед выборами
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Памфилова предупредила о возможных провокациях в преддверии выборов 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: ЦИК России
Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в преддверии единого дня голосования предупредила коллег о распространяемых фальшивых обращениях за ее подписью и возможности провокаций и призвала адекватно реагировать на это.
Она заверила, что и в ходе нынешних выборов Центризбирком намерен "жестко реагировать и на возможные попытки вмешательства со стороны представителей исполнительной власти". Вместе с тем, глава ведомства обратила внимание и на возможность провокаций.
"Вот в Екатеринбурге совсем недавно была такая провокация, когда на домашние адреса председателей участковых избирательных комиссий города стали поступать письма — на бланке, за моей подписью… Кстати, текст очень хороший, я бы подписалась, прекрасный текст. Но дело не в тексте, дело в том, что это фальшивка", — заявила Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Она подчеркнула, что сам факт подделки документа государственного ведомства — "очень опасно и очень серьезно".
"Это недопустимо. Конечно, мы сейчас все данные передадим в правоохранительные органы, пусть все-таки разберутся с этим делом, потому что это опасная тенденция", — полагает председатель ЦИК.
Памфилова не исключила возможности других провокаций в день выборов.
"Вы знаете, что, естественно, будут и разного рода провокации. Давайте будем на них реагировать достойно, предметно и грамотно, аккуратно. Просто к этому надо быть готовыми", — добавила она.
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