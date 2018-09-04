Ещё
Россия разнесла ЕС за реакцию на гибель Захарченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совете Федерации раскритиковали реакцию ЕС на гибель главы ДНР 

RT на русском 35 минут назад
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT реакцию Евросоюза на гибель лидера самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.
>> Прилепин назвал убийц Захарченко
«Представитель ЕС в своём заявлении о террористическом акте, произошедшем 31 августа в Донецке, не осудил действия террористов, в результате которых погибли люди, в частности, глава ДНР Александр Захарченко. Россия — единственная из стран «нормандской четвёрки», осудившая совершённый в Донецке теракт, приведший к гибели людей и открытому срыву Минских соглашений, выразившая соболезнование родным и близким погибших. Мир должен осознавать, что ЕС и США, финансируя и политически опекая Украину, создаёт реальную угрозу распространения международного терроризма на страны ЕС», — отметила Ковитиди.
Сенатор добавила, что «высшей степенью политического цинизма является заявление представителя ЕС на Украине по факту убийства Александра Захарченко».
«Представитель ЕС, равно как МИД Франции и представитель немецкого правительства, не выразили элементарного соболезнования семьям погибших, а лишь цинично указали на то, что «ЕС осведомлён об убийстве Александра Захарченко и призывает к соблюдению Минских соглашений». Подобными заявлениями ЕС в очередной раз продемонстрировал применение двойных стандартов в политической оценке происходящих в мире событий», — заключил Ковитиди.
Ранее в Евросоюзе заявили, что осведомлены о гибели Александра Захарченко и подчёркивают важность соблюдения Минских соглашений.
В МИД Франции отметили, что убийство главы ДНР не ставит под сомнение обязательства сторон по Минским соглашениям.
RT на русском: последние новости
Песков рассказал о «жёстких» переговорах Путина с Порошенко в 2015 году В Крыму назвали фарсом намерение Киева исключить из Конституции положения о ЧФ на полуострове Сурков назвал Захарченко настоящим героем
Комментарии68
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прилепин назвал убийц Захарченко345
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму86
«Всё решали секунды»24
Мятого Порошенко застукали в самолете284
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление503
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
13:15
Путин засекретил данные о внештатных разведчиках
Политика
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
04:12
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение