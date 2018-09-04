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Путин засекретил данные о внештатных разведчиках
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Путин засекретил данные о внештатных разведчиках 

Lenta.ru 46 минут назад
Президент России Владимир Путин подписал указ, который относит информацию о внештатных сотрудниках Службы внешней разведки к государственной тайне. Документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 4 сентября.
К государственной тайне теперь относятся сведения «о привлекаемых к выполнению разведывательных заданий сотрудниках органов внешней разведки России», не входящих в кадровый состав» Минобороны, СВР и ФСБ.
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В понедельник, 3 сентября, Росстат засекретил данные о тратах государства на долговременные вооружения и научные разработки. Эти расходы составляют часть ВВП, но одновременно подпадают под понятие гостайны, а значит, не могут быть опубликованы.
Государственной тайной называют защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной и иной деятельности. Предполагается, что распространение этих данных может нанести ущерб безопасности страны.
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