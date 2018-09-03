Знатоков Крыма пригласят на неделю на полуостров

Соотечественники из-за рубежа включились в борьбу за недельный тур в Крым на двоих. Международная викторина «Крым в истории Русского мира» проходит на сайте знаюкрым.рф.

Её организаторами выступили Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым и Постоянное представительство Республики Крым при Президенте Российской Федерации.

Участниками викторины могут стать российские соотечественники, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, объяснили « Парламентской газете » в правительстве Крыма.

Для победы нужно правильно ответить на 20 вопросов об истории Крымского полуострова и выполнить творческое задание на тему «Что для меня значит Крым».