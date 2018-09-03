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Знатоков Крыма пригласят на неделю на полуостров
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Знатоков Крыма пригласят на неделю на полуостров 

Парламентская газета 3 сентября 2018
Фото: Парламентская газета
Соотечественники из-за рубежа включились в борьбу за недельный тур в Крым на двоих. Международная викторина «Крым в истории Русского мира» проходит на сайте знаюкрым.рф.
Её организаторами выступили Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым и Постоянное представительство Республики Крым при Президенте Российской Федерации.
Участниками викторины могут стать российские соотечественники, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, объяснили «Парламентской газете» в правительстве Крыма.
Для победы нужно правильно ответить на 20 вопросов об истории Крымского полуострова и выполнить творческое задание на тему «Что для меня значит Крым».
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