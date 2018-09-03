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В Армении заявили о готовности помочь в восстановлении Сирии
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В Армении заявили о готовности помочь в восстановлении Сирии 

RT на русском 1 час назад
Армения готова помочь в восстановлении Сирии. Об этом заявил спикер армянского парламента Ара Баблоян на встрече с сирийским послом Мохамедом Хадж Ибрагимом.
«Армения готова участвовать в работах по восстановлению дружественной Сирии», — цитирует Баблояна пресс-служба парламента.
Как отмечается, во время встречи Ибрагим поблагодарил спикера за приём, заверив, что существуют возможности для развития отношений между Арменией и Сирией во всех сферах.
«Посол высоко оценил эффективное сотрудничество между двумя странами, отметил, что в экономической сфере есть неиспользованный потенциал», — говорится в сообщении.
Ранее в Центре по примирению враждующих сторон в САР отметили, что призывы России были услышаны и «к гуманитарной составляющей подключились страны СНГ».
Как подчёркивалось, армянская сторона направиа в Сирию гуманитарную помощь в виде 30 т продовольствия.
RT на русском: последние новости
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