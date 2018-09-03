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Россия и Шри-Ланка заключили соглашение о военном сотрудничестве
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Россия и Шри-Ланка заключили соглашение о военном сотрудничестве 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россия и Шри-Ланка заключили в понедельник соглашение о военном сотрудничестве между двумя странами. Оно было подписано на встрече заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с первым заместителем министра обороны южноазиатской республики Капилой Вайдяратне, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"3 сентября 2018 года заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу со статс-секретарем — первым заместителем министра обороны Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Капилой Вайдяратне. По завершении переговоров подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка о военном сотрудничестве", — сообщили в российском военном ведомстве.
По словам пресс-службы Минобороны РФ, на встрече обсуждались актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также перспективы их дальнейшего развития.
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