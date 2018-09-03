Россия и Шри-Ланка заключили соглашение о военном сотрудничестве

"3 сентября 2018 года заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу со статс-секретарем — первым заместителем министра обороны Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Капилой Вайдяратне. По завершении переговоров подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка о военном сотрудничестве", — сообщили в российском военном ведомстве.

По словам пресс-службы Минобороны РФ, на встрече обсуждались актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также перспективы их дальнейшего развития.