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Кремль и Макрон не сошлись в «мечте» Путина
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Кремль ответил Макрону о «мечте» Путина развалить ЕС 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Reuters
Москва хочет видеть Евросоюз процветающим, предсказуемым и стабильным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России, комментируя слова французского лидера Эммануэля Макрона о заинтересованности РФ в развале ЕС, передает «Интерфакс» в понедельник, 3 сентября.
«Поскольку Евросоюз является основным торгово-экономическим партнером России по объему, но ему стремительно наступает "на пятки" Китай, то, конечно, и президент об этом также говорил, мы заинтересованы в том, чтобы пространство Евросоюза было развивающимся, процветающим, предсказуемым и стабильным», — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что эта позиция неоднократно озвучивалась российской властью. Он также отметил, что нынешнее состояние отношений между Россией и Евросоюзом зависит не от российской стороны.
«Что касается отношения президента Путина к ЕС, то мы с сожалением констатируем, что не по инициативе России эти отношения находятся в изрядном "подмороженном" состоянии, что, как нам кажется, абсолютно не соответствует интересам ни стран-членов ЕС, ни Российской Федерации», — пояснил пресс-секретарь.
Песков напомнил, что Владимир Путин не единожды заявлял о заинтересованности в улучшении отношений с европейскими партнерами. И в ряде областей, отметил он, взаимодействие идет в конструктивном ключе.
Ранее в понедельник Эммануэль Макрон заявил, что уважает российского лидера, несмотря на то, что «мечта Путина — демонтировать ЕС». Макарон добавил, что не относит себя к одним из тех, кто считает целесообразным создать новые подходы к безопасности с Россией.
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