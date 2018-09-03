Медведев и премьер Белоруссии обсудили экономическое сотрудничество

"В ходе телефонного разговора Председатель Правительства России Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, а также график предстоящих российско-белорусских контактов", — говорится в сообщении.

Кроме того, Сергей Румас поблагодарил Медведева за поздравления, переданные в связи с назначением на пост премьер-министра Белоруссии.