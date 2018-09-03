Ещё
Медведев и премьер Белоруссии обсудили экономическое сотрудничество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев и премьер Белоруссии обсудили экономическое сотрудничество 

РИА Новости + ещё 4 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер Белоруссии Сергей Румас обсудили по телефону торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в рамках Союзного государства и ЕАЭС, сообщает пресс-служба кабмина.
"В ходе телефонного разговора Председатель Правительства России Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, а также график предстоящих российско-белорусских контактов", — говорится в сообщении.
Кроме того, Сергей Румас поблагодарил Медведева за поздравления, переданные в связи с назначением на пост премьер-министра Белоруссии.
Последние новости
В США сочли визит Порошенко на похороны Маккейна посланием Путину National Interest назвал Су-35 "ночным кошмаром" ВВС США "Морской терроризм": кто прав в Азовском море и при чем тут США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцам не дают покоя двойники Путина264
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы193
Ротару истекла кровью во время операции6
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко251
Из поминок по Кобзону устроили праздник361
Видео
03:26
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
01:02
Тимошенко увидела войну в Донбассе
Украина В мире
00:36
Ротару истекла кровью во время операции
Шоу-бизнес
00:58
Киев пытается скрыть популярность Крыма
В мире Украина
00:20
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы
Происшествия Криминал
00:28
Священник пощупал грудь Арианы Гранде на похоронах
Шоу-бизнес
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
Соловьев вспомнил о кошмарах
Образование Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение