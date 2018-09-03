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Лавров: ситуация в Армении продолжает бурлить
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Лавров: ситуация в Армении продолжает бурлить 

Sputnik Азербайджан + ещё 1 2 часа назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 3 сен — Sputnik. Россию тревожит, что ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить. Об этом заявил в понедельник, третьего сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления в МГИМО по случаю начала нового учебного года, отвечая на вопрос касательно ситуации в Армении и позиции Москвы в связи с происходящими в республике событиями, сообщает Sputnik Армения.
По словам министра, Москва не делала никаких движений или заявлений, которые могли бы хоть как-то, даже с натяжкой интерпретироваться как вмешательство во внутренние дела Армении, однако нельзя сказать, что остальные внешние игроки поступали таким же образом.
Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в странах, с которыми Москва поддерживает союзнические отношения и стратегическое партнерство, была стабильной, чтобы внутренние процессы развивались в конституционном русле, отметил Лавров.
"Мы очень внимательно следили за теми событиями, которые развернулись уже после вступления в силу конституционной нормы о том, что все основные полномочия переходят премьер-министру, которого избирает парламент страны. Мы не делали никаких движений или заявлений, которые могли бы хоть как-то, даже с натяжкой интерпретироваться как вмешательство во внутренние дела. Не могу сказать, что остальные внешние игроки поступали таким же образом. Но я не буду сейчас на этом останавливаться", — сказал Лавров.
Как отметил глава МИД РФ, Москва считает происходящие в Армении процессы (расследование событий десятилетней давности, аресты — Ред.) внутренним делом страны.
"Мы очень хотим, чтобы эти внутренние дела оставались на прочной почве закона, на прочной почве конституции, а также были поскорее преодолены с тем, чтобы Армения могла сконцентрироваться на созидательных задачах", — сказал глава МИД России.
Лавров также анонсировал встречу президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна.
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