Глава МИД Белоруссии: у Минска нет споров с Москвой из-за позиции по Донбассу и Крыму

Белоруссии ТАСС , 3 сентября. Глава МИД Владимир Макей заявил, что у Минска нет споров с российской стороной из-за его нейтральной позиции по конфликту в Донбассе и по вопросу статуса Крыма . Об этом он заявил в интервью агентству tut.by, опубликованном в понедельник на его сайте.

"Как Россия относится к тому, что мы заняли такую нейтральную позицию по Украине и не признали Крым российским? У нас с Россией нет споров по этому вопросу. Мы считаем, что если нам было предложено сыграть такую роль [переговорной площадки], то мы должны придерживаться нейтральной позиции по отношению ко всем участникам", — сказал министр.

По его словам, Минск видит свою задачу в том, чтобы создавать условия «для большего понимания между Россией и Украиной, а не для большего разделения». «Поэтому все шаги, которые предпринимает Беларусь, будут исходить из необходимости преодоления конфронтации, а не на ее усиление в нашем регионе и в отношениях между славянскими государствами», — добавил он.

Макей также отметил, что минские соглашения по Украине сыграли определенную роль в нормализации отношений Белоруссии с Западом. «Да, определенную роль они сыграли и в контексте нормализации наших отношений с Западом, но не надо все сводить лишь к Минским соглашениям, — сказал он. — В целом свою роль сыграла конструктивная политика Беларуси, нацеленная на преодоление этих конфронтационных моментов в межгосударственных отношениях. Мы всегда говорили нашим европейским партнерам, что мы не являемся источником какого— то зла или источником нестабильности в регионе, наоборот, мы стараемся быть донором стабильности».

Абсолютно нормальные отношения с восточным соседом

По словам Макея, Белоруссия не видит никаких опасений относительно своего превращения в «ледяную полосу покоренных земель» России.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд в опубликованных фрагментах книги «Уроки власти» написал, что российский президент пытается восстановить свою зону влияния на территориях бывшей советской империи. Глава России, по его утверждению, якобы предпочитает видеть вокруг своего государства «ледяную полосу покоренных земель».

"Что касается Беларуси, то мы абсолютно не видим никаких опасений относительно превращения в эту, как назвал это беллетрист Олланд, «ледяную полосу покоренных земель» России. У нас абсолютно нормальные отношения с нашим восточным соседом", — сказал Макей.

По его словам, у Белоруссии нормальные отношения с Россией. «Вполне естественно, что Россия рассматривает постсоветское пространство как пространство, с которым существовали давние исторические связи, и пространство, с которым Россия должна иметь нормальные торгово-экономические, политические отношения», — сказал министр. Он напомнил, что президенты двух стран договорились об очередной встрече в расширенном составе, «где будут обсуждаться вопросы торгово-экономического, политического и иного взаимодействия между двумя государствами».

Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина Александра Лукашенко с участием руководства правительств двух стран предварительно запланирована на 21 сентября.

Новый посол РФ в Минске — спецпредставитель президента

Кроме того, министр прокомментировал наделение нового посла РФ в Минске полномочиями спецпредставителя президента России. Владимир Макей считает, что наделение Михаила Бабича такими полномочиями позволит оперативнее решать возникающие разногласия между двумя странами.

"Я считаю, что это даже более выгодный вариант для нас в том плане, что, как я понимаю, это означает прямой выход через посла на администрацию президента или самого президента России, — сказал он. — Возможно, это нам поможет оперативнее решать какие-то разногласия, которые иногда, время от времени, могут возникать".

По словам Макея, для белорусской стороны Михаил Бабич в первую очередь «важен в статусе посла, в таком качестве мы его и воспринимаем». Он напомнил, что в свое время на Украине Виктор Черномырдин тоже был спецпредставителем президента. «Если обратная связь будет более оперативной, то хорошо. Мы не видим здесь каких-то закулисных игр или каких-то иных маневров», — сказал Макей.

Касаясь кандидатов на должность нового посла Белоруссии в России, Макей сказал, что «есть несколько кандидатур, которые будут докладываться главе государства». «После получения указаний мы будем осуществлять соответствующие процедуры», — сказал министр.