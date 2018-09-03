Ещё
Лавров обвинил США в шантаже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров обвинил США в шантаже 

Газета.Ru + ещё 8 15 минут назад
Фото: ТАСС
Группа стран во главе с США стремятся добиваться своих целей не через дипломатию, а через ультиматумы и шантаж, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления перед студентами МГИМО, передает РИА "Новости".
"Есть группа стран, небольшая, возглавляют ее Соединённые Штаты, которая не хочет диалога, которая хочет вместо дипломатии применять диктат, ультиматумы, шантаж", — сказал Лавров.
По его словам, сотрудники Министерства иностранных дел наблюдают подобную ситуацию ежедневно.
"Ревизия всего и вся, начиная от всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы, Парижского соглашения по климату, соглашения о североамериканской зоне свободной торговли, которое сейчас пытаются чинить, но пока до конца это не удалось", — отметил он.
Лавров также указал на то, что под угрозой находится работа ВТО, так как в США ее называют "устаревшей" организацией.
Ранее Лавров заявил, что наращивание США санкций ведет в тупик.
Газета.Ru: последние новости
Лавров исключил встречу в нормандском формате после покушения на Захарченко Лавров заявил о непризнании Россией нелегитимных шагов США В ДНР после убийства Захарченко объявлен план "Перехват"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы44
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко377
Из поминок по Кобзону устроили праздник517
Обнаженные среди пустыни1
Война с Россией: почему Вашингтон беззащитен64
Видео
01:40
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:20
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы
Происшествия Криминал
00:28
Священник пощупал грудь Арианы Гранде на похоронах
Шоу-бизнес
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
Соловьев вспомнил о кошмарах
Образование Общество
02:09
Новый конфликт в Третьяковке
Общество
01:04
Пугачевой поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение