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В МИД Белоруссии рассказали о тщательном подборе кандидатуры на пост посла в России
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В МИД Белоруссии рассказали о тщательном подборе кандидатуры на пост посла в России 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что простых решений в выборе кандидатуры на должность посла Белоруссии в России быть не может.
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Глаза, процесс по подбору кандидатур на пост посла продолжается.
«Несколько кандидатур было внесено. Необходимо понимать, что Россия — наш важнейший стратегический партнер, поэтому очевидно, что все тщательно взвешивается и учитывается», — заявил он.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко пообещал найти достойного человека на должность посла Белоруссии в России.
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