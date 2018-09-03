«Медведь не дурак — если Путина увидит, будет себя вести прилично». Песков рассказал об отпуске президента

Медведь — не дурак, увидит президента — будет вести себя прилично, пошутил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков . Так он ответил на вопрос тележурналиста Владимира Соловьева о безопасности Владимира Путина во время недавнего отдыха в Туве . Программа была показана в воскресенье на телеканале «Россия», с Песковым беседовал телеведущий Владимир Соловьев:

Дмитрий Песков: Неделю назад, как раз в уикенд, президент традиционно залетел по пути в командировку в : Неделю назад, как раз в уикенд, президент традиционно залетел по пути в командировку в Новосибирск в Туву вместе с Шойгу [министр обороны Сергей Шойгу ], вместе с Бортниковым [директор ФСБ Александр Бортников ], которые его сопровождали. И провел там два напряженных отпускных дня. Почему рабочие? Потому что они много ходили по горам, ходили часов по пять, но на высоте 1800 метров, то есть почти два километра. Там дышать-то трудно. А ходить подолгу, причем ходили и вверх, и вниз, то есть представьте, что вы на протяжении часа спускаетесь с крутой горы. Это огромная физическая нагрузка. Потом, знаете, президент любит те места, любит нашу природу российскую, и разных животных там они видели. Вот эти козероги, будучи самыми пугливыми в мире животными, увидев Путина, не стали убегать, вплотную к нему продолжали пастись, как кто-то пошутил — наверное, признали.

Владимир Соловьев: Хорошо пошутил. Во время такого рода поездок, это ведь опасно, кроме всего прочего, это же дикая природа. Все может случиться.

Дмитрий Песков: Действительно, дикая природа, там ходят медведи, там, собственно, даже охрана вооружается соответствующим образом, на всякий случай, и тащат с собой все это вооружение, потому что это дикая нетронутая природа.

Владимир Соловьев: То есть можно быть уверенным, что Путин в надежных руках, что вопросы безопасности постоянно отслеживаются?

Дмитрий Песков: Все отслеживается. Хотя, ну, сами себе представьте, что, медведь — дурак, что ли? Если он Путина увидит, он будет себя вести прилично, конечно.

Дмитрий Песков также рассказал, что Владимир Путин почти каждый день проплывает километр. Ежедневно на занятия спортом президент тратит порядка полутора часов. Песков напомнил, что глава государства «и в зале занимается, и в хоккей играет». Так, президенту удалось поехать играть в хоккей в Сочи после заседания попечительского совета фонда «Талант и успех», прошедшего 1 сентября.