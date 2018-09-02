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Поклонская, Аксенов и глава Южной Осетии почтили память Захарченко
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Поклонская, Аксенов и глава Южной Осетии почтили память Захарченко 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Делегация представителей России, Южной Осетии и Абхазии почтила память главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
В составе делегации были депутаты Госдумы, в том числе Наталья Поклонская, глава Крыма Сергей Аксенов, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов и другие официальные лица. Делегация возложила цветы, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания с Захарченко проходит в оперном театре в центре Донецка.
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