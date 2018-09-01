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Азербайджан купил российского оружия на $5 млрд
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Азербайджан купил российского оружия на $5 млрд 

News.ru 1 час назад
Сумма контрактов на поставку российского оружия в Азербайджан достигла $5 млрд, заявил азербайджаснкий лидер Ильхам Алиев. Республика проводит масштабную модернизацию вооруженных сил, поэтому объемы закупок в дальнейшем продолжат расти.
«Мы также сегодня обсуждали дальнейшее сотрудничество в сфере военно-технического сотрудничества. Оно имеет уже большие традиции. Контракты, реализованные между Россией и Азербайджаном, продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает 5 миллиардов долларов и имеет тенденцию к росту», — заявил Алиев по итогам переговоров с президентом Владимиром Путиным в резиденции Бочаров Ручей.
Россию глава Азербайджана назвал «важнейшим мировым производителем и поставщиком» оружия, передает РИА Новости.
На состоявшейся 1 сентября встрече стороны также обсудили вопросы межгосударственного взаимодействия, урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, интеграцию энергосистем России и Азербайджана, а также торгово-экономические отношения между странами. Ильхам Алиев пригласил Владимира Путина посетить Баку «в любое удобное время».
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