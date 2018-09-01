Азербайджан купил российского оружия на $5 млрд

Сумма контрактов на поставку российского оружия в Азербайджан достигла $5 млрд, заявил азербайджаснкий лидер Ильхам Алиев . Республика проводит масштабную модернизацию вооруженных сил, поэтому объемы закупок в дальнейшем продолжат расти.

«Мы также сегодня обсуждали дальнейшее сотрудничество в сфере военно-технического сотрудничества. Оно имеет уже большие традиции. Контракты, реализованные между Россией и Азербайджаном, продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает 5 миллиардов долларов и имеет тенденцию к росту», — заявил Алиев по итогам переговоров с президентом Владимиром Путиным в резиденции Бочаров Ручей.

Россию глава Азербайджана назвал «важнейшим мировым производителем и поставщиком» оружия, передает РИА Новости

На состоявшейся 1 сентября встрече стороны также обсудили вопросы межгосударственного взаимодействия, урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, интеграцию энергосистем России и Азербайджана, а также торгово-экономические отношения между странами. Ильхам Алиев пригласил Владимира Путина посетить Баку «в любое удобное время».