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РФ и Азербайджан подписали заявление об экономическом сотрудничестве
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РФ и Азербайджан подписали заявление об экономическом сотрудничестве 

Аргументы Недели 18 минут назад
Фото: Аргументы Недели
Днем в субботу, 1 сентября, стало известно, что Россия и Азербайджан подписали соглашение об экономическом сотрудничестве. Вышеуказанный документ был принят после переговоров глав двух стран.
Согласно последней информации, президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о ключевых направлениях экономического сотрудничества двух государств, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в первый день осени в Сочи состоится встреча Путина и Алиева, который прибудет в Россию с официальным визитом. Ожидалось, что по итогам беседы будут подписаны несколько важных межправительственных и межведомственных документов.
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