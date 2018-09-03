Ещё
Лавров: встреча Путина и Пашиняна планируется в ближайшее время
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров: встреча Путина и Пашиняна планируется в ближайшее время 

ТАСС + ещё 3 15 минут назад
Фото: Украина.ру
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна планируется в ближайшее время. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО (У) МИД РФ.
Также глава министерства отмтеил, что Россия не вмешивалась в процесс смены власти в Армении в отличие от некоторых других стран.
Кроме того, Лавров добавил, что Армения должна в полной мере выполнять обязательства в рамках ОДКБ
ТАСС: последние новости
Сурков назвал погибшего главу ДНР настоящим героем Песков назвал Путина очень человечным Пашинян заявил, что собирается посетить Россию и встретиться с Путиным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко282
Из поминок по Кобзону устроили праздник378
В московском метро жестоко убит полицейский171
В США оценили шансы Украины вернуть Крым265
Новый конфликт в Третьяковке27
Видео
01:40
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
02:09
Новый конфликт в Третьяковке
Общество
01:04
Пугачевой поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:38
Отменить запрет: Наташа Королева судится с Украиной
Шоу-бизнес Статьи
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение