Лавров: встреча Путина и Пашиняна планируется в ближайшее время 

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна планируется в ближайшее время. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО (У) МИД РФ.
Также глава министерства отмтеил, что Россия не вмешивалась в процесс смены власти в Армении в отличие от некоторых других стран.
Кроме того, Лавров добавил, что Армения должна в полной мере выполнять обязательства в рамках ОДКБ