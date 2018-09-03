Лавров: встреча Путина и Пашиняна планируется в ближайшее время

Также глава министерства отмтеил, что Россия не вмешивалась в процесс смены власти в Армении в отличие от некоторых других стран.

Кроме того, Лавров добавил, что Армения должна в полной мере выполнять обязательства в рамках ОДКБ