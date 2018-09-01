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Путин подтвердил намерение РФ участвовать в урегулировании нагорно-карабахского конфликта
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Путин подтвердил намерение РФ участвовать в урегулировании нагорно-карабахского конфликта 

ТАСС 26 минут назад
Путин после встречи с Алиевым подтвердил намерение России продолжать содействие урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
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