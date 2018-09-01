Путин и Алиев констатировали высокий уровень взаимодействия Москвы и Баку

"Наши встречи носят регулярный характер. Это, естественно, очень обширное взаимодействие, которое мы называем стратегическим партнерством", — сказал глава российского государства , приветствуя азербайджанского коллегу в Сочи . По словам Путина, «отношения развиваются и по политической линии, и по экономической». «В прошлом году рост товарооборота составил 34%, за первые месяцы этого года объем продаж продукции гражданского назначения вырос на 20%», — отметил Путин. Он признался, что рад, что Алиев принял приглашение приехать в РФ.

По мнению президента Азербайджана, встречи с президентом РФ «придают динамизм нашим отношениям». «Мы также удовлетворены уровнем развития наших связей во всех сферах, отношения развиваются полноценно, очень эффективно», — сказал азербайджанский лидер. На его взгляд, «существует большой потенциал экономического сотрудничества». «Уверен, что товарооборот будет расти и в последующие годы», — отметил он.

"Уверен, что наша сегодняшняя встреча даст дополнительный импульс отношениям [двух стран]", — заявил Алиев, добавив, что очень рад новой встрече с Путиным.