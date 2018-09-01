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Алиев хочет обсудить с Путиным армяно-азербайджанский конфликт
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Алиев хочет обсудить с Путиным армяно-азербайджанский конфликт 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 1 сен — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на встрече с президентом РФ Владимир Путиным обсудит урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.
"Конечно же, сегодня мы также обсудим вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского, Нагорно-Карабахского конфликта, региональную проблематику. Повестка дня достаточно обширна", — сказал Алиев на встрече с Путиным.
Он выразил уверенность, что встреча придаст импульс развитию отношений двух стран.
Президент Азербайджана также обратил внимание на позитивную тенденцию экономик двух государств.
"Мы удовлетворены уровнем развития наших связей во всех сферах. Отношения развиваются полноценно, очень эффективно. Вы отметили рост товарооборота, что говорит о положительных тенденциях в экономиках двух стран, также говорит о том, что существует большой потенциал экономического сотрудничества. Уверен, что товарооборот будет расти и в последующие годы", — отметил глава Азербайджана.
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