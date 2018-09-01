В Кремле сделали заявление после гибели Захарченко

Песков: Путин пока не планирует контактов с и.о. главы ДНР

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с и.о. главы ДНР Дмитрием Трапезниковым, в графике на субботу у главы государства нет времени. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Нет, сейчас не планируется [контактов], график сегодня достаточно напряженный: сейчас будет официальный визит президента Азербайджана [Ильхама Алиева], потом уже часть дня, посвященная [детскому центру] "Сириус" и Дню знаний", — отметил представитель Кремля.

"Поэтому сейчас каких-то других контактов не планируется, они просто сейчас невозможны", — добавил Песков.

Представитель Кремля добавил также, что гибель главы ДНР Александра Захарченко — это провокация, ведущая к повышению напряженности в регионе.

"Гибель Захарченко, безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе, что само по себе, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективу начала реализации минских договоренностей", — сказал представитель Кремля.

По его словам, "это, безусловно, провокация".