В Кремле сделали заявление после гибели Захарченко

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Песков: Путин пока не планирует контактов с и.о. главы ДНР 

ТАСС + ещё 3 49 минут назад
Фото: globallookpress.com
Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с и.о. главы ДНР Дмитрием Трапезниковым, в графике на субботу у главы государства нет времени. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Нет, сейчас не планируется [контактов], график сегодня достаточно напряженный: сейчас будет официальный визит президента Азербайджана [Ильхама Алиева], потом уже часть дня, посвященная [детскому центру] "Сириус" и Дню знаний", — отметил представитель Кремля.
"Поэтому сейчас каких-то других контактов не планируется, они просто сейчас невозможны", — добавил Песков.
Представитель Кремля добавил также, что гибель главы ДНР Александра Захарченко — это провокация, ведущая к повышению напряженности в регионе.
"Гибель Захарченко, безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе, что само по себе, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективу начала реализации минских договоренностей", — сказал представитель Кремля.
По его словам, "это, безусловно, провокация".
"Еще предстоит окончательно выяснить, кто стоит за этой провокацией", — подчеркнул он.
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