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Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости республики
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Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости республики 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ, ВЫРАЗИЛ УВЕРЕННОСТЬ В ПРОДОЛЖЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА СТРАН — КРЕМЛЬ
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