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Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости республики
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Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости республики
РИА Новости
34 минуты назад
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РИА Новости
ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА
УЗБЕКИСТАНА
С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ, ВЫРАЗИЛ УВЕРЕННОСТЬ В ПРОДОЛЖЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА СТРАН — КРЕМЛЬ
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