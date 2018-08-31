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Разговор Ельцина с Клинтоном может помирить РФ и США
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Рассекреченный разговор Ельцина с Клинтоном может помирить Россию и США 

Национальная Служба Новостей 41 минуту назад
Фото: Reuters
Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко рассказал НСН, почему Ельцин мог в разговоре с Клинтоном рассказать о преемнике.
В США опубликовали стенограммы переговоров бывшего президента Билла Клинтона и первого президента РФ Бориса Ельцина. Среди 600 страниц есть расшифровка беседы, в которой Ельцин сообщает своему американскому коллеге о выборе преемника, Владимира Путина. Как сообщает «Газета.ру», он описывает будущего российского лидера, как «твердого, обстоятельного и сильного человека».
По словам Ельцина, он долго искал преемника — до тех пор, пока не встретил Путина, изучил его биографию, окружение и интересы. В разговоре с Клинтоном он выражает уверенность в том, что россияне поддержат его кандидатуру, а также обещает в ближайшее время познакомить с Путиным. «Он легко может наладить хорошие отношения и контакты с людьми, которые являются его партнёрами. Я уверен, что вы увидите в нем очень высококвалифицированного партнера», — приводит слова первого российского президента «Свободная пресса».
Такой разговор действительно мог состояться между российским и американским лидерами в 1999 году, заявил в эфире НСН экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко. По его словам, публикация стенограммы сегодня может пойти на пользу нормализации отношений между Россией и США и осадить противников этого процесса.
«В это время были более нормальные, доверительные отношения. Я не думаю, что это был специальный звонок именно по кандидатуре [преемника]. Видимо, это было вырвано из текста очередного разговора. Я стенограмму не видел, поэтому не могу подтвердить, но в принципе такое могло быть. Были доверительные отношения, Ельцин говорил, что пора уходить, надо думать о преемнике, это присутствовало. Я даже думаю, что это [публикация] на пользу тем, кто сейчас фейкует по поводу того, что такие-сякие «пиндосы», как говорится», — заметил Шевченко.
Экс-глава протокола Кремля рассказал о секретном подарке Путина главе МИД Австрии При этом он не исключил вины России в нынешнем ухудшении отношений с США. Такими, как в лучшие годы, по его мнению, они уже не будут, но шанс на взаимовыгодное партнёрство остаётся.
«Мы сами в чём-то виноваты. Когда Трампа избрали, вся Дума встала, стала аплодировать. Это, конечно, беспрецедентный случай в мировой практике. Я не помню такого за долгие годы дипломатической работы. А потом пошло. Сейчас мы катим, катим… Но вы прекрасно понимаете, что мы жили под санкциями, начиная с 1917 года. Постоянно было — одно, второе. Но у меня есть надежда [на лучшее]. В обнимку, наверное, жить уже не будем, но это и не надо. Не надо, как говорится, целоваться взасос, как было во времена Брежнева, но на нормальные человеческие отношения, взаимовыгодные одной и другой стороне, рассчитывать можно. Я в это верю», — заключил Шевченко.
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Напомним, что первый президент России Борис Ельцин объявил об отставке 31 декабря 1999 года. К этому моменту Владимир Путин уже был временно исполняющим обязанности главы кабинета министров. Он сменил на этом посту Сергея Степашина. За пару месяцев до этого в разговоре с Клинтоном Ельцин дал однозначный ответ на вопрос американского коллеги о том, кто выиграет выборы главы государства: «конечно, Путин — он демократ и он знает Запад».
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