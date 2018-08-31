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Почетный консул России в Исландии рассказал об истории видео с «Калинкой»
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Почетный консул России в Исландии рассказал об истории видео с «Калинкой» 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
РЕЙКЬЯВИК, 31 авг — РИА Новости. Ролик исландских болельщиков, поющих «Калинку», был снят, чтобы перебить негатив в адрес России и поблагодарить ее за гостеприимство на чемпионате мира по футболу, рассказал РИА Новости почетный консул РФ в Исландии Олавур Агуст Андрессон.
Одновременно ролик содержал в себе рекламу исландского напитка «скир», производство которого сейчас запущено в Великом Новгороде.
"Исландцам не нравится, как во всем мире распространяется негатив в адрес России. Например, когда снимают голливудский фильм, и если в нем есть плохой парень — это обязательно русский парень", — отметил почетный консул.
По его наблюдению, особенно много негативных новостей о России и россиянах распространялось накануне чемпионата мира по футболу.
"И нам хотелось сделать что-то противоположное, в позитивном ключе. Выразить свою огромную благодарность в адрес России за то, что приняла нас в гости на чемпионат мира. Так и появилась идея ролика, где исландцы поют «Калинку-малинку»… За этим роликом стоит мысль, что мы в знак благодарности, как подарок России, принесли вам свой специальный рецепт исландского скира", — рассказал консул.
Полный текст интервью с почетным консулом России в Исландии читайте на сайте RIA.RU в 13:00.
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