Экс-президент Армении прокомментировал нынешние отношения с Россией

По мнению политика, то, что нынешние армянские власти по всякому поводу заявляют о «высоком уровне отношений» с Россией , говорит о том, что проблемы на самом деле есть.

"Мне кажется, что власти в Армении неадекватно оценивают ситуацию в регионе. С одной стороны, против дружественных нам стран объявлены санкции со стороны Запада. С другой, наши противники становятся все более непредсказуемыми", — подчеркнул Кочарян.

В такой ситуации, считает он, было бы большой ошибкой пытаться пересмотреть уже налаженные годами отношения, искать новые альянсы с другими центрами силы.

"Сотрудничество с НАТО нужно развивать, конечно, здесь двух мнений быть не может. Но я не понимаю, зачем властям Армении понадобилось участие на столь высоком уровне в саммите альянса в Брюсселе , в момент, когда отношения НАТО-Россия оказались на самой низкой точке", — заявил Кочарян.

Он отметил, что сейчас, как ему кажется, к руководству страны пришло понимание ситуации, и оно предпринимает шаги по ее исправлению. При этом Кочарян напомнил, что люди, оказавшиеся у власти в Армении, долгие годы выступали против России, против пребывания здесь российской военной базы и против участия республики в ЕАЭС

"Как вы думаете, есть ли страна, у которой в этом регионе возможностей в сфере безопасности больше, чем у России? У которой больше рычагов, влияния, военных возможностей? Думаю, ответ лежит на поверхности. Отказываться от уже выстроенных отношений нельзя. Те, кто оглядываются на Брюссель, глубоко заблуждаются", — уверен Кочарян.

"Посмотрите, что творится в Турции, посмотрите на действия и риторику Азербайджана. Потенциалы Армении и Турции несопоставимы, и Баку всегда будет иметь за своей спиной серьезнейшую поддержку Анкары", — предостерег бывший глава государства.

Кочарян рассказал, какими видит перспективы сотрудничества Еревана и Москвы в ЕАЭС, подчеркнув, что Евразийский экономический союз — большой рынок. Однако он пока не видит грамотной политики внутри страны, которая сделает армянские товары достаточно конкурентоспособными.

Кочарян прокомментировал отношения внутри ОДКБ и обвинения генсеку Организации Юрию Хачатурову в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Он подчеркнул, что вопрос безопасности является одним из важнейших для Армении сегодня. «ОДКБ — это единственная структура, участвуя в которой, мы существенно повышаем уровень нашей безопасности. И каждый шаг, связанный с этой структурой, должен быть тщательно выверенным», — сказал экс-президент.

Он назвал действия в отношении Хачатурова опрометчивыми. «Уголовное дело вызвало серьезную обеспокоенность внутри ОДКБ и, возможно, мы потеряем свое место в организации из-за этого уголовного дела. Не думаю, что судебное расследование имеет какие-то перспективы, но урон организации уже нанесен», — считает Кочарян.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров , комментируя дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников.

По его словам, Москва, как союзник Еревана, всегда была заинтересована в стабильности Армении и поэтому происходящее там не может не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян , комментируя слова Лаврова, заявил, что российские коллеги должны адаптироваться к сложившейся в республике новой ситуации.

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