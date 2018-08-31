Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине

В США опубликованы расшифровки бесед Ельцина с Клинтоном о Путине

США рассекречены транскрипты всех переговоров экс-президента Билла Клинтона . Документы опубликованы на официальном сайте президентской библиотеки — это порядка 600 страниц. Среди расшифровок можно найти содержание телефонных переговоров Клинтона и первого президента России Бориса Ельцина . В частности, в 1999 году Ельцин сообщил Клинтону, что выбрал своим преемником Владимира Путина — «твердого, тщательного и сильного человека».

На сайте президентской библиотеки США опубликованы все переговоры американского президента Билла Клинтона — в том числе и телефонные. В частности, пользователи могут ознакомиться с содержанием переговоров Клинтона и первого российского президента Бориса Ельцина. Их разговоры охватывают промежуток с 1993 по 1999 годы.

В конце своего второго президентского срока, в сентябре 1999 года, Ельцин позвонил Клинтону, чтобы сообщить ему о выборе своего преемника, сообщает НСН. В разговоре Ельцин заявил, что «спустя пару дней» Клинтон сможет познакомиться с Владимиром Путиным , и рассказал вкратце о личности своего избранника.

По словам первого российского президента, у него «заняло много времени, чтобы подумать, кто мог бы стать президентом России в 2000 году, и в конце концов он „встретил Путина, изучил его биографию, интересы, окружение и так далее“.

Ельцин отметил, что Путин — надежный человек, держащий руку на пульсе событий, старающийся контролировать происходящее вокруг. Кроме того, Ельцин обратил внимание Клинтона на то, что преемник — „тщательный, сильный и очень общительный, легко умеющий наладить хорошие отношения с людьми“.

Наконец, Ельцин заявил, что Клинтон увидит в лице Путина „очень высококвалифицированного партнера“, а кандидатура преемника будет поддержана россиянами на выборах 2000 года. Напомним, что в начале августа 1999 года Ельцин сообщил об отставке правительства Сергея Степашина и утверждении на пост премьера РФ Владимира Путина. По его словам, он рассчитывал на способность нового главы правительства консолидировать общество, и в тот же день Путин был назначен временно исполняющим обязанности главы кабинета министров и первым зампредом председателя правительства России.

Кроме того, в ноябре 1999 года во время беседы тет-а-тет в Стамбуле Билл Клинтон спросил у Бориса Ельцина, кто может выиграть президентские выборы в России, назначенные на 2000 год. Российский президент без колебаний ответил: „конечно, Путин — он демократ и он знает Запад“. По словам Ельцина,

Путин „жесткий, со внутренним стержнем, он выиграет и вы будете делать дела вместе“. Объявивший спустя два месяца после этого разговора о своей отставке Ельцин заявил, что Путин „продолжит линию Ельцина на демократию и экономику, и у него есть энергия и мозги, чтобы преуспеть“.

В день, когда Ельцин объявил, что он „устал и уходит“, 31 декабря 1999 года, Клинтон позвонил ему и сказал:

»Вы провели свою страну через историческую эпоху, и вы оставляете наследие, которое позволит русским лучше справиться с грядущими годами. Я знаю, что те демократические преобразования, которые Вы осуществили, позволили России интегрироваться в международное сообщество».

Кроме того, американский глава заявил, что историки будут называть Ельцина «отцом русской демократии», который «старался сделать мир лучше».

Стоит отметить, что в опубликованных Президентской библиотекой Клинтона документах есть сведения и о президентской кампании в России-1996, когда Ельцин с минимальным перевесом выиграл и пошел на второй срок. «Американская боязнь» того, что Борис Ельцин может проиграть «старомодному» коммунисту Геннадию Зюганову привела в итоге к «прямому вмешательству» в выборы в РФ, передает ФАН. Бывший тогда президентом США Билл Клинтон «дал добро» на помощь Ельцину, в том числе — и на $10,2 млрд займа от Международного валютного фонда для России за четыре месяца до выборов, а также команду американских политических консультантов.

Ельцин же, как можно судить из расшифровки их разговора с Клинтоном, говорил буквально следующее:

«Сейчас в США идет кампания в прессе, призванная создать позитивный образ коммунистов, что люди не должны их бояться. Я призываю людей не верить этому.

Более половины из них — фанатики; они уничтожат все. Начнется гражданская война. Они не будут признавать границы между бывшими советскими республиками. Они хотят вернуть Крым; они даже выдвигают требования относительно Аляски. Скажем, вы можете представить, о чем они думают».

После отставки Ельцина и победы на выборах Владимира Путина первая встреча между американским президентом Клинтоном и новым российским лидером состоялась 3 июня 2000 года в Кремле. Среди обсуждавшихся тем — контроль над вооружениями, ситуация в Югославии и на Северном Кавказе.