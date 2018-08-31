Путин поздравил президента Киргизии

Путин отметил высокий уровень российско-киргизских связей

Президент России Владимир Путин считает, что отношения РФ Киргизией находятся на высоком уровне. Об этом он заявил в поздравительной телеграмме, направленной главе Киргизии Сооронбаю Жээнбекову в связи с празднованием в Киргизии в пятницу Дня независимости республики, сообщила пресс-служба Жээнбекова.

"С удовлетворением отмечаю высокий уровень российско-киргизских связей, основывающихся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Динамично развиваются двусторонний политический диалог, конструктивное сотрудничество на различных направлениях, а также взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и других многосторонних структур", — говорится в телеграмме президента РФ.

По его мнению, российско-киргизские отношения в дальнейшем будут укрепляться.

"Убежден, что совместными усилиями мы будем и далее укреплять отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами. Это, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Киргизии, идет в русле обеспечения региональной стабильности и безопасности", — отмечается в поздравительной телеграмме.

Киргизия сегодня в 27-й раз в своей новейшей истории отмечает День независимости.