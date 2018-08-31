Президент Беларуси встретился с послом России по случаю завершения его дипмиссии

Как отметил А. Лукашенко, интересы Беларуси и России никогда не противоречат друг другу. «Я знаю официальную точку зрения посла России в Беларуси и знаю его внутреннее состояние, когда он говорит о русских, белорусах. Думаю, наши позиции тут совпадают. Мы люди, произошедшие от одного корня, мы народы одного дерева — россияне и белорусы. И никуда от этого не деться, как бы кто-то не умудрялся», — прокомментировал президент.

Глава белорусского государства поблагодарил А. Сурикова за его работу в Беларуси и усилия по укреплению двусторонних отношений. «Ваша работа здесь останется в истории значимым событием. Дай бог, чтобы те послы, которые будут здесь работать, смогли повторить именно то, что сделал посол Суриков — посол Российской Федерации в Беларуси. Если будет так, я буду только доволен», — резюмировал А. Лукашенко.

Президент добавил, что перед встречей у него состоялся телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным на предмет развития достигнутых на прошлой неделе в Сочи договоренностей. Стороны согласовали предварительную дату встречи с участием членов правительств.

А. Суриков отметил, что работает в Беларуси уже 12 с половиной лет — это половина срока дипломатических отношений между странами. —0—