«Ни тепло, ни холодно»: Белик оценил новые санкции

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в интервью телеканалу «Звезда» прокомментировал подготовку Украиной новых санкций против России в связи со строительством Крымского моста.
«Если они вводят санкции против тех компаний, которые его построили, значит, построили они его удачно. Не прошло и года, как они заявляли, что Крымский мост — это фейк, что его нет, что он есть только на бумаге, что он есть только в компьютере», — сказал он.
По оценке парламентария, от ограничительных мер со стороны Киева этим компаниям будет «ни тепло, ни холодно».
Белик отметил, что в этом году в Крыму можно было увидеть очень много автомобилей с украинскими номерами, и это «народная дипломатия». По его мнению, народы двух стран были, есть и останутся братскими, несмотря на усилия «горе-политиков».
Накануне украинское правительство одобрило проект санкций против 19 российских компаний, участвовавших в строительстве моста в Крым, среди них — «Стройгазмонтаж», «Институт Гипробудмист — Санкт-Петербург» и «Мостотрест». Ожидается, что в скором времени документ будет внесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.