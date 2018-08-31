«Ни тепло, ни холодно»: Белик оценил новые санкции

«Ни тепло, ни холодно»: Белик оценил подготовку Украиной новых санкций против России

«Если они вводят санкции против тех компаний, которые его построили, значит, построили они его удачно. Не прошло и года, как они заявляли, что Крымский мост — это фейк, что его нет, что он есть только на бумаге, что он есть только в компьютере», — сказал он.

По оценке парламентария, от ограничительных мер со стороны Киева этим компаниям будет «ни тепло, ни холодно».

Белик отметил, что в этом году в Крыму можно было увидеть очень много автомобилей с украинскими номерами, и это «народная дипломатия». По его мнению, народы двух стран были, есть и останутся братскими, несмотря на усилия «горе-политиков».