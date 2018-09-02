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Раскрыты детали жестких переговоров Путина и Порошенко
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Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко

Песков рассказал о «жёстких» переговорах Путина с Порошенко в 2015 году 

RT на русском + ещё 32 17 часов назад
Российский лидер Владимир Путин на переговорах в 2015 году в формате «нормандской четвёрки» с президентом Украины Петром Порошенко говорил жёстко, но доходчиво, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Во время очень напряжённых переговоров, и когда на Украине шли боевые действия, которые были развязаны президентом Порошенко, естественно, Путин не говорил ему комплиментарных фраз. Вы можете себе представить, Путин говорил жёстко, однозначно и весьма доходчиво», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».
При этом, по словам Пескова, угрожающих формулировок использовано не было, передаёт РИА Новости.
Как сообщалось ранее, бывший французский лидер Франуса Олланд рассказал, что Путин на переговорах якобы угрожал Порошенко, заявляя, что «Россия может раздавить украинскую армию».
Данные сообщения позднее прокомментировали в Кремле.
RT на русском: последние новости
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