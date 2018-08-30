Белоруссия обвинила Россию в неуплате пошлин за нефть

27 августа. PROCOMP.INFO — Президент Белоруссии в интервью белорусскому телеканалу заявил, что Российская Федерация не возмещает деньги за то, что Белоруссия производит реэкспорт российской нефти.

Лукашенко напомнил, что в 2017 году был заключён договор с президентом России Владимиром Путиным о том, что Республика Беларусь будет напрямую продавать нефть из России, а таможенные сборы будут идти в бюджет Беларуссии.

Из этой ситуации был найден выход, цены на нефть выросли, доходы государства должны были увеличиться, но Россия перестала выплачивать пошлины. Президент Белоруссии сказал: «кому-то показалось, что Белоруссия стала много получать и российский бюджет стал мизерным. Позже он добавил: „Причина тут не в Белоруссии. Мы друзья, но иногда очень жёстко решаем вопросы возникшие у друг друга.