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Песков сказал, кого спрашивать об уходе Матвиенко с поста
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Песков сказал, кого спрашивать об уходе Матвиенко с поста 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 5 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко тем СМИ, которые писали об этом.
«Нужно спрашивать авторов этих публикаций: с чего они это взяли», — приводит ответ Пескова РИА «Новости».
Ранее СМИ писали, что 69-летняя Матвиенко якобы может уйти в отставку с должности спикера Совфеда в силу возраста.
СМИ также сообщили о смерти ее мужа.
В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил ей соболезнования.
«Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко выразил ей глубокие соболезнования в связи со смертью супруга Владимира Матвиенко», — сообщила пресс-служба Лукашенко.
Источник в Совфеде рассказал, что супруг Матвиенко «давно уже болел», у него были серьезные проблемы со здоровьем.
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