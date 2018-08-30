Песков сказал, кого спрашивать об уходе Матвиенко с поста

«Нужно спрашивать авторов этих публикаций: с чего они это взяли», — приводит ответ Пескова РИА «Новости»

Ранее СМИ писали, что 69-летняя Матвиенко якобы может уйти в отставку с должности спикера Совфеда в силу возраста.

СМИ также сообщили о смерти ее мужа.

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил ей соболезнования.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко выразил ей глубокие соболезнования в связи со смертью супруга Владимира Матвиенко», — сообщила пресс-служба Лукашенко.

Источник в Совфеде рассказал, что супруг Матвиенко «давно уже болел», у него были серьезные проблемы со здоровьем.